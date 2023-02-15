СБУ: «Ростех» и бизнесмен Шелков хотели скрыть активы на Украине

В Службе безопасности Украины (СБУ) утверждают, что «Ростех» и российский бизнесмен-миллиардер Михаил Шелков якобы хотели скрыть активы своих бывших предприятий на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское ведомство.

Как утверждается, Служба безопасности Украины пресекла попытки подсанкционных российских олигархов, среди которых Михаил Шелков, избежать национализации имущества, числившегося на балансе их бывших предприятий на Украине.

По данным СБУ, бывшие российские владельцы этих предприятий через аффилированные фирмы, осуществлявшие формальное управление этими украинскими компаниями, пытались скрыть ряд активов. Все делалось для того, чтобы якобы скрыть от национализации на Украине, добавили в ведомстве.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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