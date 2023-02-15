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Аналитик рассказал о судьбе «Северных потоков» на ближайшие годы

Аналитик Юшков «Северные потоки» не заработают в ближайшие годы

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Swedish Coast Guard/Reuters

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» вряд ли заработают в ближайшие годы. Такое мнение в интервью Pravda.Ru выразил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«Северный поток — 1» никто не чинит из-за потери турбины, которую должны были обслуживать специалисты в Канаде», — отметил аналитик.

«Северный поток — 2», по его словам, не сможет работать из-за отсутствия сертификата.

«В случае с каждым газопроводом есть индивидуальная проблема. В ближайшие годы ее, скорее всего, не решить. Чтобы это произошло, должна измениться политическая ситуация», — заключил Юшков.

Автор публикации о подрыве «Северных потоков» Сеймур Херш ранее заявил, что президент США Джо Байден опасался вероятного снятия Германией санкций против России на фоне холодной зимы, поэтому решился организовать диверсию. Как утверждает журналист, бомбы на газопроводы установили во время учений НАТО в июне 2022 года, однако «в последний момент Белый дом занервничал» и перенес их активацию на сентябрь.

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