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Запасы газа в европейских хранилищах 15 февраля упали ниже 66%, до 71,15 млрд кубометров

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Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы снизились до 65,66% по состоянию на 15 февраля и составили 71,15 млрд кубометров. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на статистику Gas Infrastructure Europe. 13 февраля показатель опустился до около 72 млрд кубометров и впервые за месяц перестал быть максимальными для зимы: рекорд вновь принадлежит 2020 году, сообщает агентство.

Отопительный сезон в Европе стартовал 14 ноября. С этого времени страны еврозоны отобрали из хранилищ 37 млрд кубометров газа. К концу января ПХГ в государствах Евросоюза были заполнены на 77,06%. В начале февраля поставки «Газпрома» в страны ЕС через Украину начали увеличиваться на фоне того, что контрактные цены российской корпорации стали сближаться с падающими спотовыми котировками в Европе.

По информации ТАСС, заявки на транзит газа из России через территорию Украины существенно увеличились. Рост составил 16%, объем заявок достиг уровня 35,8 млн кубометров. 13 февраля показатель составлял 30,8 млн кубометров.

Как ранее сообщало агентство Reuters, Европе предстоит гораздо более сложная задача по восстановлению запасов газа в следующем году по сравнению с этой зимой. Это означает, что счета за электроэнергию, вероятно, останутся высокими, и правительствам, возможно, придется ввести болезненные меры по нормированию, которых они до сих пор избегали. Агентство не исключило, что Европе придется ввести нормирование газа.

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