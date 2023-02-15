Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в морские порты Бангладеш

Посольство Российской Федерации в Бангладеш подтвердило информацию о запрете на заход 69 российских судов в порты республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение российской дипмиссии.

«В январе 2023 года МИД Бангладеш передал в компетентные ведомства страны список из 69 российских кораблей, которым запрещен заход в национальные морские порты в соответствии с односторонними санкциями США», — говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что это решение не значит запрет на импорт товаров, та как под санкции попали только определенные суда. Там также добавили, что запрет не повлияет на импорт российской пшеницы в республику.

Ранее The Financial Times писала, что Бангладеш присоединился к санкциям и закрыл порты для российских судов. Согласно сообщению газеты, правительство Бангладеш запретило 69 российским судам заходить в свои порты согласно санкциям ЕС и США. Они не могут завозить грузы, останавливаться для дозаправки и использовать морские пути в этом районе.