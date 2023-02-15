Финансовый аналитик Звездин назвал юань «отличной альтернативой» доллару и евро

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин в беседе с «Лентой.ру» назвал юань «отличной альтернативой» доллару и евро. Эксперт отметил, что китайская валюта может защитить россиян от растущих рисков со стороны Запада.

Звездин пояснил, что санкционное давление Запада на Россию, очевидно, будет увеличиваться, поэтому сбережения россиян в долларах и евро уже находится под вопросом. Аналитик не исключил принудительной конвертации таких сбережений в рубли по невыгодному курсу и посоветовал россиянам обратить внимание на юань.

«Я не исключаю ситуации принудительной конвертации валютных вкладов в долларах и евро по невыгодному для клиента курсу на фоне санкций со стороны Запада или со стороны России. Поэтому юань кажется отличной альтернативой, которая способна защитить инвестора от увеличивающихся рисков», — отметил Звездин.

Звездин привел примеры долгосрочных и краткосрочных вложений в юани. В первом случае инвестор может вложить в китайскую валюту 30% сбережений, столько же в золото и 40% — в рубли. Во втором случае допустимо направить в юани 20% средств, столько же в доллар и золото, а остаток — в рубли.

Звездин подчеркнул, что перекладывание денег в юани не гарантирует получение дохода. Это позволит сохранить сбережения от инфляции и ослабления рубля на длинном сроке, но не является заработком, подчеркнул Звездин. По его словам, вложения в юани — способ не потерять свои деньги, сохранив их реальную стоимость.

Звездин назвал четыре причины увеличения спроса россиян на китайскую валюту. Во-первых, Центробанк не раз предупреждал россиян о рисках хранения сбережений в долларах и евро, уточняя, что такие активы могут быть заблокированы в рамках антироссийских санкций. Вторая причина заключается в том, что банки и брокеры ввели по сути заградительные тарифы для депозитов в долларах и евро, что способствовало усилению интереса населения и бизнеса к китайскому юаню. Кроме того, ряд банков свернули различные валютные программы в долларах и евро, заменив эти валюты юанями. Речь идет, в частности, о программах кредитования и вкладах. Четвертая причина — банки предлагают повышенную доходность по депозитам в юанях по сравнению с другими вкладами в валюте. Ставка по депозитам в юанях составляет порядка 3% годовых сейчас и в целом покрывает инфляцию валюты, подытожил аналитик.

Ранее ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с «Газетой.Ru» назвал три главные опасности вложений в юань для россиян.