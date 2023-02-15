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Exxpress: вместо Африки украинская пшеница кормит испанских свиней

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Вместо стран Африки, которые находятся на грани голода, украинская пшеница, которую вывозили по «зерновым коридорам», кормит испанских свиней, сообщает издание Exxpress.

«Евросоюз боролся за создание коридора для поставок украинского зерна морским путем, чтобы беднейшие страны не столкнулись с голодом. Но пшеница туда почти не попала, вместо этого ее в основном отправляли в Испанию, где она использовалась в качестве корма для свиноводства», — пишет экономический обозреватель Михаэль Кох.

По его словам, причина подобной несправедливости — финансовая выгода Киева, которому Испания заплатила больше, чем могли предложить страны Африки.

О нарушениях в ходе выполнения «зерновой сделки» много раз сообщала российская сторона — Киев обвиняли в отправке зерна в страны ЕС вместо Африки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга переадресовал Министерству иностранных дел вопрос о целесообразности продления зерновой сделки, заключенной в прошлом году между РФ и Украиной при посредничестве ООН.

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