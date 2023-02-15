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В АТОР оценили влияние землетрясений в Турции на продажи летних путевок

АТОР: землетрясения не повлияли на продажи в России летних путевок в Турцию

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС заявила, что землетрясения в Турции не повлияли на динамику продаж в Российской Федерации летних путевок в эту страну.

Она отметила, что в Аланье и Анталье были афтершоки, но это не помешало отдыху туристов и не сказалось на продажах туров.

«То есть Турция бронируется на лето практически в той же динамике, как и было», — сказала она.

Ломидзе подчеркнула, что стоимость летних путевок в Турцию за год возросла на 30%. На этом фоне рекомендуется приобретать туры по акциям раннего бронирования, добавила исполнительный директор АТОР.

6 февраля в Турции произошло крупнейшее с 1939 года землетрясение, афтершоки от которого раздались в Сирии и Иране.

По данным на 14 февраля, число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 35 тыс.

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