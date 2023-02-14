Bloomberg: Россия в 2022 году увеличила экспорт ядерного топлива и технологий на 20%

По данным исследования британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), объемы экспорта продуктов и технологий атомной отрасли Российской Федерации увеличились в 2022 году на 20%. Об этом сообщает Bloomberg.

По подсчетам института, в декабре 2022 года общий объем ядерного экспорта РФ составил $201,5 млн, в то время как самый высокий месячный показатель экспорта за предыдущие три года не превышал $160 млн. В исследовании RUSI не учитываются поставки ядерного топлива в Иран.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал мировых лидеров ввести ограничения в отношении российской атомной промышленности в качестве проявления «ключевой роли солидарности» государств.

Министр также заявил о важности сигнала о готовности к отказу от российского ядерного топлива «через конкретный период времени». По его словам, введение ограничений возможно при увеличении объемов от других производителей для его замещения.

Газета Le Monde ранее писала, что Евросоюз и Соединенные Штаты не решаются вводить санкции в отношении атомной отрасли России ввиду зависимости от российского урана и технологий его обогащения.