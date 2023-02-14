CNN: более половины рекламодателей приостановили сотрудничество с Twitter

Более половины рекламодателей, которые сотрудничали с американской компанией Twitter, приостановили работу с ней в связи с несогласием с политикой ее владельца предпринимателя Илона Маска. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что сотрудничать с Twitter перестали около 625 компаний, в том числе такие крупные бренды, как Coca-Cola, Unilever, Wells Fargo. С октября прошлого года по 25 января ежемесячный доход компании Маска, получаемый от рекламы, снизился более чем на 60%, со 127 до $48 млн.

Ранее сообщалось, что глава Twitter Илон Маск обратился за помощью к 128 млн подписчиков, чтобы они поставили лайки под рекомендуемые им посты в популярной соцсети. Он опубликовал несколько твитов, призвав пользователей платформы оставить комментарий и поставить лайк, чтобы улучшить показатели постов внутри соцсети.

Также отмечалось, что около половины из 1 тыс. главных рекламодателей Twitter перестали вкладывать деньги в рекламу на платформе в первые недели 2023 года.