Мужчины в январе потратили на покупку жилья в новостройках Москвы на 19% больше женщин

Средний бюджет на покупку квартир в новостройках Москвы в январе 2023 года у мужчин составил 16 млн рублей. У женщин этот показатель оказался на 19,3% меньше – 13,4 млн рублей. Об этом говорится в исследовании компании компании «ПроГород», поступившем в редакцию «Газеты.Ru». По итогам 2022 года наблюдалась схожая тенденция, следует из данных компании.

«Разница между средними бюджетами мужчин и женщин на покупку квартир в столичных новостройках в январе была на уровне 19,3%. Но в среднем на квадратный метр жилплощади в новостройках мужчины-покупатели в январе 2023 года потратили 326,6 тыс. рублей, а женщины – всего на 5,2% меньше, 310,5 тыс. рублей», — уточнил руководитель аналитического центра компании «ПроГород» Максим Тутуков.

По итогам прошлого года мужчины также тратили на приобретение жилья в новостройках столицы больше женщин. При этом разница между средними бюджетами у них была меньше, чем в январе этого года. Расходы мужчин на приобретение первичного жилья в Москве по результатам 2022 года составили 18 млн рублей, женщин – на 12,5% меньше или 16,1 млн рублей.

Во втором квартале 2022 года средние бюджеты мужчин и женщин на покупку жилья в столичных новостройках вообще сравнялись и составили около 16 млн рублей.

«Это связано с тем, что в период с апреля по июнь 2022 года на первичном рынке наблюдался спад покупательской активности на фоне роста ключевой ставки ЦБ и ипотечных ставок банков. Большинство сделок в этот момент проходили с привлечением программы «Семейная ипотека». Ее по статистике чаще оформляют женщины», — уточнил Тутуков.

В то же время женщины в прошлом году опередили мужчин по числу покупок квартир в новостройках Москвы.

«Доля сделок на рынке столичном новостроек, оформленных на женщин в 2022 году, составила 53%. Доля мужчин – 47% соответственно», — говорится в исследовании.

Аналитики уточнили, что из всех покупателей-мужчин 47% в прошлом году выбирали двух- и трехкомнатные варианты. Среди женщин-покупателей подобными форматами интересовалось меньшинство – около 39%. Большинство дам — 60% — отдавали предпочтение однокомнатным квартирам или студиям. Подобный формат квартир выбрали 51% мужчин.

«Это связано с тем, что существенная часть сделок по компактным квартирам носит инвестиционный характер. Подобная покупка в семье, как правило, оформлялась на супругу», — объяснили аналитики.

Исследование «ПроГород» было подготовлено в феврале 2023 года. В рамках него аналитики исследовали аудиторию покупателей квартир в новостройках Москвы за 2022-й и начало 2023 года.