Rzeczpospolita: уголь в Польше подорожал от 100 до 200% за год

Рост цен на уголь в Польше за последний год составил от 100 до 200%. Об этом пишет газета Rzeczpospolita, ссылаясь на данные Агентства по развитию промышленности.

«Добыча угля в Польше, несмотря на заявления польских политиков о его увеличении, снова падает. Импорт растет, потому что структура спроса не адаптирована к предложению. Цены на уголь для польской энергетики в годовом исчислении выросли в 2022 году на 100%, а для теплоснабжения на 200%», — отметили в публикации.

В статье добавили, что польский индекс цен на уголь для энергетики по итогам декабря 2022 года составил 535,13 злотых за тонну. По сравнению с тем же периодом годом ранее это значение подскочило на 100%. Индекс цен угля для теплоснабжения был на уровне 1193,24 злотого за тонну, что на 200% больше значения декабря 2021 года.

В начале февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал направить замороженные в стране российские активы на снижение стоимости газа и электроэнергии для поляков. По словам Моравецкого, он может предложить купить на эти средства газ или уголь, «благодаря этому снизив цены для всех поляков». Он также призвал польскую оппозицию проголосовать за это решение.

До этого президент UPEMI (Союз производителей и работодателей мясной промышленности) Веслав Ружаньский заявил, что фермеры в Польше уменьшают поголовье свиней из-за роста цен на энергию. Из-за этого число животных сократилось до минимума за последние 77 лет.