Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЕС может столкнуться с проблемами наполнения хранилищ газом к зиме 2024 года

close
100%
Gustau Nacarino/Reuters

Евросоюз (ЕС) может столкнуться с очередным ростом цен на природный газ, что приведет к сложностям в наполнении подземных хранилищ газа (ПХГ) следующей зимой. Об этом сообщается в опубликованном экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК).

«В то же время, в условиях геополитической напряженности в будущем спотовые цены могут вырасти, в частности, открытие Китая может привести к глобальному росту спроса на сжиженный природный газ. Заполнение газохранилищ к зиме 2023-2024 года может оказаться сложнее, чем ожидалось», — отметили в публикации.

По данным ЕК, сейчас угроза дефицита газа в ЕС выглядит не так серьезно, как это было несколько месяцев назад. Однако нельзя говорить, что проблема устранена, и ее совсем не стоит сбрасывать со счетов.

6 февраля запасы газа в ПХГ Европы достигли отметки в 70,5%, однако находятся на максимальном для этого времени года уровне. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), ПХГ Европы наполнены на 20,2 п.п. выше средних показателей за последние пять лет. Сейчас в них находится около 76,36 млрд кубометров газа.

До этого заместитель министра энергетики Николай Колесник на девятом министерском заседании консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) в Баку заявил, что Украина готова предоставить свободные мощности для транзита и хранения природного газа из Каспийского бассейна в Евросоюз.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть