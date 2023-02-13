ЕС может столкнуться с проблемами наполнения хранилищ газом к зиме 2024 года

Евросоюз (ЕС) может столкнуться с очередным ростом цен на природный газ, что приведет к сложностям в наполнении подземных хранилищ газа (ПХГ) следующей зимой. Об этом сообщается в опубликованном экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК).

«В то же время, в условиях геополитической напряженности в будущем спотовые цены могут вырасти, в частности, открытие Китая может привести к глобальному росту спроса на сжиженный природный газ. Заполнение газохранилищ к зиме 2023-2024 года может оказаться сложнее, чем ожидалось», — отметили в публикации.

По данным ЕК, сейчас угроза дефицита газа в ЕС выглядит не так серьезно, как это было несколько месяцев назад. Однако нельзя говорить, что проблема устранена, и ее совсем не стоит сбрасывать со счетов.

6 февраля запасы газа в ПХГ Европы достигли отметки в 70,5%, однако находятся на максимальном для этого времени года уровне. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), ПХГ Европы наполнены на 20,2 п.п. выше средних показателей за последние пять лет. Сейчас в них находится около 76,36 млрд кубометров газа.

До этого заместитель министра энергетики Николай Колесник на девятом министерском заседании консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) в Баку заявил, что Украина готова предоставить свободные мощности для транзита и хранения природного газа из Каспийского бассейна в Евросоюз.