«Ъ»: в России предложили разрешить ремонт медицинской техники неоригинальными запчастями

Росздравнадзор предложил с 1 сентября текущего года разрешить российским больницам и поликлиникам ремонтировать медицинское оборудование с помощью неоригинальных запчастей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Поясняется, что также предложено разрешить ремонт комплектующих.

По информации СМИ, приказ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

В Росздравнадзоре предлагается, что у российских медучреждений в будущем могут возникнуть трудности с поставками оригинальных комплектующих или принадлежностей к ним.

В качестве обоснования указываются принятые санкции против РФ, сказывающиеся на поставках оборудования.

По анализу рынка медоборудования, который составлен МЕДИТЭКС, доля отечественных производителей составляет не более 20-30%.

Ранее в Минздраве РФ опровергли информацию о сокращении закупок лекарств для больниц.