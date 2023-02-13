Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ъ»: турецкая лира вошла в первую пятерку по объемам торгов на Московской бирже

close
100%
Depositphotos

Турецкая лира стала одной из самых популярных валют по объемам торгов с поставкой «завтра» на Московской бирже. По этому показателю данная расчетная единица на минувшей неделе вошла в топ-5 с оборотом более 2,4 млрд рублей, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные подсчеты на основе статистических данных торговой площадки.

«За минувшую неделю общий объем торгов турецкой лирой с поставкой «завтра» превысил 2,4 млрд руб. Это на 60% больше результата предыдущей недели и второй результат за четыре года торгов данной валютой на российском рынке. Больше объем торгов был за рабочую неделю, закончившуюся 16 сентября 2022 года, тогда показатель достигал отметки 3,5 млрд руб.», — говорится в материале.

Данное увеличение произошло на фоне нескольких факторов. Одним из главных стало уменьшение объемов основных торгов с участием других ведущих зарубежных валют, включая доллар и евро, уточняется в статье.

«По итогам недели объем торгов с участием доллара, евро, юаня, гонконгского доллара, казахского тенге, белорусского рубля с поставкой «завтра» составил 856 млрд рублей. Это на 3% ниже, чем неделей ранее. В итоге турецкая лира вошла в топ-5 валют по объемам торгов, вытеснив с пятой строчки гонконгский доллар», — заключается в заметке.

6 февраля экономист Нуриэль Рубини, предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года, заявил, что геополитическое противостояние США и КНР отразится на состоянии американской валюты. Он допустил закат доллара в течение 10 лет. Система, построенная на доминировании доллара в глобальной экономике, создает угрозу государствам с развивающейся экономикой из-за внутренних условий в США — например, из-за инфляции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть