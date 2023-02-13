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«Ъ»: у дистрибуторов в России скопилось более 1 млн нереализованных ноутбуков

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Сергей Мамонтов/РИА Новости

В России образовался профицит ноутбуков у дистрибуторов электроники, так как в начале 2023 года на их складах скопилось более 1 млн нереализованных ноутбуков. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одном из крупных дистрибуторов.

Как рассказал представитель отрасли, больше всего на складах скопилось ноутбуков от тайваньского производителя MSI, американского HP, а также китайских Xiaomi, Haier и российских F+, Prestigio.

По его оценке, после февральских и мартовских праздников и сохранении курса доллара цена на устройства этих брендов упадет на 10–15%.

Ведущий продакт-менеджер diHouse Валерий Шершнев объяснил, что данная ситуация образовалась из-за дефицита устройств в начале прошлого года, когда дистрибуторы начали активно запасаться устройствами из-за возросшего спроса. Он отметил, что изначально на рынок поступала продукция зачастую без постпродажной поддержки и русификации, однако в четвертом квартале года начала полноценно работать схема параллельного импорта.

В 2022 году в России, по оценке «М.Видео-Эльдорадо», было продано около 3,1 млн ноутбуков, более 30% продаж пришлось на китайские бренды. Летом продажи ноутбуков упали на 22% по сравнению с 2021 годом.

Один из собеседников издания отмечает, что на российском рынке также наблюдается большой запас смартфонов.

7 февраля сообщалось, что компания «Горизонт Рус» объявила о старте продаж в России первого белорусского ноутбука Horizont Н-book 15 МАК4.

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