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«Укрэнерго»: темпы восстановления энергосистемы Украины быстрее разрушений

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Global Look Press

Глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что состояние энергосистемы Украины улучшилось, темпы ее восстановления превышают разрушения. Его слова в эфире всеукраинского телемарафона передает РИА Новости.

Кудрицкий сообщил, что в последние недели в энергосекторе трудились над восстановлением работы большинства энергоблоков на электростанциях, а также были восстановлены сети.

«Сейчас энергосистема находится в лучшем состоянии, чем была, и даже могу сказать, что, судя по темпам восстановления, оно быстрее, чем темпы разрушений», — сказал глава правления «Укрэнерго».

Он также отметил, что ситуация будет меняться к лучшему, если дела будут идти так, как сейчас. По словам Кудрицкого, 13 февраля в большинстве областей Украины отключений света не будет, поскольку дефицита в энергосистеме не ожидается.

Ранее Член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк говорил о том, что на полноценное восстановление энергетической инфраструктуры Украины уйдет «много времени» вплоть до года и «миллиарды долларов».

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что около 20 энергоблоков теплоэлектростанций (ТЭС) остаются поврежденными в стране.

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