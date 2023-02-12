Представитель Абрамовича заявил, что бизнесмен не планирует покупать клуб в Бразилии

Российский, израильский, британский и португальский предприниматель, миллиардер (по версии Forbes, $8,2 млрд) Роман Абрамович не планирует приобретать бразильский футбольный клуб. Об этом заявил представитель бизнесмена, написало агентство ТАСС.

«Предположение о покупке клуба в Бразилии не соответствует действительности», — заявил он.

Собеседник агентства уточнил, что у Абрамовича нет в планах покупки какого-либо футбольного клуба или спортивного актива.

Ранее на этой неделе издание Fanaticos сообщило, что Абрамович может купить один из бразильских клубов. Среди рассматриваемых портал назвал команды «Атлетико Минейро», «Лондрина» и «Сан-Паулу».

2 марта 2022 года миллиардер заявил о своем решении продать лондонский футбольный клуб «Челси». Тогда же бизнесмен объявил о добровольной передаче средств от продажи английского клуба в специальный фонд помощи близким жертв и пострадавшим в результате боевых действий на Украине.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 млн фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английской премьер-лиги, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги.