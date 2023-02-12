Замглавы Минпромторга Евтухов заявил, что производители из России могут заменить Uniqlo

Производители одежды из России смогут без особых сложностей заменить товары японского бренда Uniqlo, если он все-таки решит покинуть российский рынок. Об этом РИА Новости заявил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«Uniqlo — это бренд, специализирующийся на повседневной одежде и одежде для активного отдыха. Наши компании, которые мы презентовали на различных международных выставках, где они также получали призы, способны прекрасно заместить эту продукцию», — отметил Евтухов.

По его словам, российские производители могут сделать товары куда лучше по качеству, дизайну и стилю. При этом освобожденные площади в торговых центрах не будут пустовать.

Он добавил, что практика последних месяцев показывает, что освобождаемые площади быстро занимаются российскими производителями, которые до этого никак не могли получить свое место из-за жесткой конкуренции с другими игроками рынка.

9 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке торговой недвижимости писал, что японский производитель и продавец одежды Uniqlo решил не возобновлять операции на российском рынке. Еще один источник сообщил, что Uniqlo изучал возможность ухода из России осенью 2022 года, но изначально планировалось закрыть только нерентабельные магазины.

До этого газета «Известия» писала, что до 1 февраля 2023 года японский бренд одежды Uniqlo планирует освободить часть своих площадок в ТЦ в России, оставив в стране всего пять торговых точек. Организация уже стала снимать вывески со своих торговых точек, к примеру, в магазине в столичном ТЦ «Каширская плаза».