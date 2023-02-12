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«Газпром» подает газ для Европы через Украину в объеме 30,8 млн куб. м

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Reuters

«Газпром» подает газ для Европы через Украину в объеме 30,8 млн кубометров в сутки через станцию «Суджа». Об этом журналистам сообщил представитель «Газпрома», передает ТАСС.

«Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — добавил он.

Таким образом, поставки газа оказываются на 29% ниже уровня начала 2023 года.

Также сообщалось, что «Газпром» подает газ для Европы через Украину в объеме 29,3 млн куб., что на 4,6% ниже показателя днем ранее, сообщили в компании.

Ранее британско-нидерландская нефтяная и газовая компания Shell подписала документы с российской государственной энергетической компанией «Газпром нефть» о продаже 50% доли нефтегазовой компании Salym Petroleum Development. Информацию об этом пресс-служба компании опубликовала на своем сайте.

Отмечается, что сделку смогут завершить только после процесса согласования с официальными ведомствами российской стороны.

На прошлой неделе пресс-служба Shell сообщила, что компания может выйти из розничных предприятий по продаже электроэнергии в Соединенном Королевстве, Германии и Нидерландах.

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