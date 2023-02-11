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Пакеты в пунктах выдачи Wildberries станут платными c 13 февраля

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Максим Блинов/РИА «Новости»

С 13 февраля 2023 года пакеты в пунктах выдачи международного маркетплейса Wildberries станут платными. Их стоимость будет варьироваться от 6 до 15 руб., сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на соответствующее заявление компании.

«С 13 февраля, если в пункте выдачи вам потребуется пакет для товаров, вы сможете его приобрести. Стоимость пакета составит от 6 до 15 рублей и будет списана с карты, которая указана в личном кабинете», — говорится в объявлении в личном кабинете покупателя.

С помощью подобной меры руководство компании стремится снизить использование пластика, тем самым увеличив контроль над уровнем экологичности. Кроме того, пакеты можно будет задействовать для многоразового использования, уточняется в заметке.

7 февраля представители пресс-службы онлайн-ретейлера Wildberries сообщили, что платный возврат товаров, купленных на маркетплейсе, позволяет компенсировать издержки предпринимателей на обратную транспортировку. За счет этого продавцы могут устанавливать конкурентные цены.

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