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«Надежный партнер»: биржевые цены на нефть могут вырасти до $100 за баррель в 2023 году

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Brendan McDermid/Reuters

Решение Саудовской Аравии поднять экспортные цены на нефть для покупателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе может подтолкнуть ведущих сырьевых трейдеров к увеличению биржевой стоимости сырья североморской марки Brent до $100 за баррель. Слова заместителя председателя ассоциации производителей и продавцов энергоресурсов «Надежный партнер» Дмитрия Гусева приводит газета «Известия».

Подобный прогноз в целом соотносится с ожиданиями аналитиков одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs, которые допустили рост биржевой стоимости нефти до уровня $100 за баррель в третьем квартале текущего года. Увеличению сырьевых цен будет способствовать в том числе восстановление спроса в Китае.

«С учетом недавнего подъема цен на нефть Саудовской Аравией для азиатских покупателей такое решение может поспособствовать подорожанию сырья до уровня $100 за баррель», — заявил Гусев.

11 февраля основатель хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран спрогнозировал нефть по $140 за баррель в 2023 году. Восстановление спроса в Китае после коронавирусных локдаунов приведет к гораздо более сильному росту мирового спроса на нефть — на 4 млн баррелей в сутки.

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