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Глава Минстроя Файзуллин предложил Путину включить в ипотеку отечественную мебель

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин предложил президенту России Владимиру Путину включить мебель российского производства в ипотеку при покупке новостроек, написало агентство ТАСС.

«В целях поддержки жителей и развития лесопромышленного комплекса просим поддержать инициативу приобретения предметов мебели российского производства за счет средств ипотеки при покупке строящегося жилья», — сказал Файзуллин.

Как отметил глава Минстроя, инициатива позволит сократить стоимость мебели для потребителей за счет ее включения в сумму ипотечного займа. Кроме того, таким образом повысится спрос на отечественную продукцию.

На прошлой неделе управляющий директор торговой сети Hoff Максим Генке спрогнозировал снижение денежных оборотов мебельного рынка в России к концу 2023 года на 10-20% — до 500-550 млрд руб. Международные санкции также могут привести к сокращению внутреннего рынка товаров для дома до 250-270 млрд руб.

Ранее 11 февраля агентство ТАСС со ссылкой на исследование компании «Прогород» написало, что средняя сумма ипотечного кредита в Москве за 2022 год выросла на 15% и составила 7,42 млн руб.

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