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Агентство Moody's понизило рейтинг Украины до «Ca»

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Рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Украины до «Ca» со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

«Moody's сегодня понизило долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной и местной валюте и рейтинг старшего необеспеченного долга в иностранной валюте до «Ca» с «Caa3», — говорится в сообщении агентства.

Также агентство поменяло рейтинг с негативного на стабильный. Понижение рейтинга связано с воздействием конфликта, разворачивающегося в стране.

Ранее Moody's прогнозировало экономическую рецессию в ближайшем будущем в Мексике.

Риски рецессии связаны с негативными трендами в мировой экономике и нестабильной ситуацией на внутренних рынках. Экономика Мексики испытывает давление из-за ряда неблагоприятных событий, сталкивается с ослаблением внутреннего спроса, в том числе с высокими ценами на сырье.

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