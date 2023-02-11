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МИД Ирака: Багдад обсудит с Москвой сроки выплаты причитающихся фирмам РФ средств

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Depositphotos

Министр иностранных дел Ирака Фуад Мухаммед Хусейн заявил, что Багдад понимает необходимость перечисления Москве причитающихся российским компаниям денег и будет обсуждать сроки платежей. Его слова во время визита в Вашингтон передает ТАСС.

«Финансовое взаимодействие с Россией означает, что вы пойдете против этих санкций. И это означает, что мы создадим проблемы для своей банковской системы. Конечно, наша задача, наша ответственность — защищать наши банки, центральный банк и другие банки», — сказал Хусейн.

По его словам, Ирак обсуждает это с США, и если российская сторона обратятся к Ираку по данному вопросу, Багдад даст понять, почему для него перечисление денег Москве является непростой задачей.

«Если мы сумеем достичь договоренности с российской стороной, чтобы мы могли защитить свою банковскую систему, и мы будем это делать, поскольку мы осознаем, что должны выплатить [причитающиеся средства] россиянам», — сказа Хусейн, отметив, что вопрос Ирак будет обсуждать с Россией, когда производить выплаты.

Ранее президент Ирака Абдель Латиф Рашид высказывал мнение, что мир должен снять ограничительные меры, которые наносят вред обычным людям, на фоне землетрясений в Турции и Сирии. По его словам, санкции лишь усиливают страдания людей в подобной ситуации.

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