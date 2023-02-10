Шмыгаль заявил, что Украина планирует продавать конфискованное имущество РФ на аукционах

Правительство Украины планирует запустить открытые аукционы по продаже конфискованного российского имущества. Об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как рассказал премьер-министр, правительство 10 февраля одобрило постановление, регулирующее продажу российских активов.

«Мы заморозили и конфисковали сотни объектов, принадлежавших российскому правительству или российским олигархам на Украине», — написал Шмыгаль и отметил, что многие из этих объектов простаивают.

По его словам, приобрести в собственность конфискованные объекты сможет как местный, так и иностранный бизнес. Продажи будут проходить по принципу малой приватизации, отвечать за них будет Фонд государственного имущества, отметил он.

Премьер-министр добавил, что все средства от этой продажи будут направлены на восстановление Украины, ее энергосистемы, жилья граждан, а также разминирование и многое другое.

4 февраля США объявили о первой в истории передаче конфискованных российских активов Украине. Речь идет о $5,4 млн, которые принадлежали предпринимателю Константину Малофееву. Средства будут переданы Госдепартаменту для поддержки народа Украины, указал генпрокурор США Меррик Гарланд.