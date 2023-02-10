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BEA: США и Китай нарастили товарооборот на 5% в 2022 году

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Mark Schiefelbein/Reuters

Объемы внешней торговли между США и Китаем увеличились на 5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021-го и достигли рекордного показателя в $690,59 млрд. При этом ключевую роль в торговом балансе двух стран принадлежит КНР, которая нарастила экспорт до $536,75 млрд по итогам прошлого года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков американского Бюро экономического анализа (BEA).

«Внешняя торговля США с Китаем выросла до $690,59 млрд по итогам 2022 года, что стало новым историческим рекордом. По итогам прошлого года американская экономика импортировала из КНР товаров на $536,75 млрд и экспортировала товаров на $153,84 млрд», — говорится в материале.

По сравнению с данными за 2021 год объемы двусторонней торговли США и КНР выросли на 5%. Несмотря на это, на Китай приходится только 13% всей торговли Штатов. Лидерами по размеру торговли с США являются Канада и Мексика, уточняется в статье.

«Китай — третья страна по объемам торговли со Штатами. Второе место принадлежит Мексике ($779,3 млрд — экспорт $324,38 млрд, импорт $454,93 млрд), первое — Канаде ($793,84 млрд — экспорт $356,11 млрд, импорт $437,73 млрд)», — заключается в заметке.

9 февраля издание Nihon Keizai со ссылкой на американского экономиста Фреда Бергстена сообщило, что США могут потерпеть неудачу в попытке сдержать Китай в торговой борьбе с ним. Вместо усиления конфронтации эти две страны должны возглавить глобальную экономику и стремиться при этом к стратегии функционального разделения.

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