Вывоз зерна из Херсонской области без разрешения Минсельхоза региона запретили до 1 июля

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что вывоз зерновых из Херсонской области без разрешения Минсельхоза региона запрещается до 1 июля. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В частности, запрещен вывоз пшеницы, меслина, ячменя, кукурузы и подсолнечника без разрешения регионального Министерства сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что объем продаж за границу зерна из России в первом полугодии нынешнего сельскохозяйственного года (1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года) может составить 30-35 млн тонн. Об этом заявила первый заместитель Министра сельского хозяйства России Оксана Лут.

Во второй половине сентября Лут сообщала, что объем экспорта российского зерна в 2022 и 2023 годах может составить 50-60 млн тонн. Результат, по ее словам, зависит от уровня урожая.

До этого 6 февраля министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики заявил, что обратился к России с просьбой продолжать поставлять в страну зерно.