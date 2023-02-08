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Bloomberg: G7 обсуждает санкции против компаний из Китая, Ирана и КНДР

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Kenny Holston/Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) обсуждают санкции против компаний из Китая, Ирана и КНДР из-за якобы поставок РФ компонентов и технологий, применяемых в военных целях. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, члены G7 «обсуждают вопрос о том, следует ли ввести санкции против компаний в Китае, Иране и Северной Корее, которые, по их мнению, поставляют России детали и технологии военного назначения».

В материале также отмечается, что правительство Великобритании оценивает долгосрочную возможность отправки боевых самолетов на Украину в связи с неожиданным визитом украинского президента Владимира Зеленского в Лондон.

Ранее газета Wall Street Journal, ссылаясь на данные российской таможни, писала, что Китай якобы предоставляет России технологии, которые необходимы для ведения боевых действий в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Издание также передавало, что американские власти изучают возможность принятия новых ограничительных мер в отношении ряда компаний Китая, которые сотрудничают с иранским корпусом стражей исламской революции (КСИР).

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