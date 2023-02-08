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В Перми началась сборка первой партии велосипедов «Кама»

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Серийное производство велосипедов «Кама» началось на заводе «Форвард» в Перми. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края, передает ТАСС.

«На конвейерной линии предприятия «Форвард» начата сборка первой партии обновленной версии велосипедов, которые выпускались в Перми с 1970-х по 1990-е годы. Первая партия будет состоять из 3 тыс. велосипедов», — отметили в публикации.

По словам коммерческого директора компании Алексея Бояршинова, первая партия приурочена к 300-летию Перми. В пресс-релизе добавили, что в ближайшее время велосипеды начнут поступать в магазины. Средняя розничная цена составит около 11-13 тыс. рублей. При этом в 20232 году велосипеды будут представлены только в красном цвете, однако уже в следующем году в линейку добавятся белые и синие. Также будет расширен модельный ряд и добавлены варианты с разным диаметром колес.

«Форвард» находится на втором месте в России по объему производства велосипедов, на пермском заводе выпускается 10% от всех велосипедов в стране.

В середине декабря ТАСС сообщил, что серийное производство велосипедов «Кама», которые были популярны в 1970-1990-х годах, стартует в начале 2023 года на пермском заводе «Форвард». Предполагается, что обновленная «Кама» начнет выпускаться на базе классической концепции универсального городского велосипеда.

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