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Binance приостановила все переводы в долларах

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Kin Cheung/AP

Криптобиржа Binance приостановила все банковские переводы в долларах. Об этом биржа сообщила у себя в Twitter.

«С 8 февраля мы временно приостанавливаем все банковские транзакции в долларах. Это затронет только малую часть наших пользователей, мы делаем все возможное, чтобы перезапустить сервис как можно быстрее», — рассказали в компании.

Отмечается, что все остальные методы покупки и продажи криптовалют продолжают работу. Подробности решения не приводятся.

В апреле 2022 года Binance решила ограничить доступ к своим сервисам всем пользователям, которые проживают в России и имеют активы более €10 тыс.

Компания указала, что пока она не собирается прекращать работу в России. Однако при требовании международного сообщества новые антироссийские санкции будут поддержаны. При этом нынешние действия биржи связаны с пятым пакетом ограничительных мер ЕС в отношении России.

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