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eBay уволит 4% штата или 500 сотрудников по всему миру из-за макроэкономического спада

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Kacper Pempel/Reuters

Крупнейшая в мире платформа интернет-аукционов и интернет-магазинов eBay заявила о планах уволить 500 сотрудников по всему миру. Это порядка 4% штата компании. eBay подала соответствующий отчет в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Все сотрудники, которых коснется увльнение, получат выходное пособие и бонусы. Об этом пишет «Лента.ру».

Главный исполнительный директор eBay Джейми Янноне объяснил это решение текущей макроэкономической ситуацией в мире. Также компания должна показывать дальнейший рост, решение будет этому способствовать, добавил топ-менеджер.

«Мы получим дополнительные возможности для инвестиций и создания новых рабочих мест в сферах с наибольшим потенциалом. В том числе речь идет о новых технологиях, ключевых рынках и потребительских инновациях», — объяснил он.

По словам Янноне, также решение поможет компании приспособиться к текущей макроэкономической ситуации.

Ранее о сокращении штата заявили в разработчике видеоигр Nvidia, сервисе видеоконференций Zoom и производителе компьютеров Dell. Nvidia закроет офис в России и сократит 240 человек, в Zoom это коснется 1300 человек. Dell собирается уволить 6650 человек или 5% штата компании.

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