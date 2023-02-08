Годовая прибыль французского банка Societe Generale сократилась почти втрое на фоне ухода из России

Французский банк Societe Generale (SG) завершил 2022 год с чистой прибылью в размере €2,02 млрд, однако этот показатель сильно не дотягивает до уровня 2021-го. За 12 месяцев прибыль кредитной организации сократилась почти втрое с рекордных €5,6 млрд, сообщается на сайте SG.

В середине апреля 2022 года французский банк первым из крупных европейских финансовых групп объявил об уходе с российского рынка в связи с международными санкциями против Москвы. Доля SG в Росбанке тогда досталась местной компании «Интеррос», принадлежащей бизнесмену Владимиру Потанину. Во многом из-за ухода Societe Generale из России банк не смог повторить рекордного показателя 2021 года по объемам чистой прибыли.

«Чистый доход Societe Generale по итогам 2022 года составил €2,018 млрд (-64,2%). В 2021-м этот показатель составил €5,641 млрд», — говорится в отчете кредитной организации.

Несмотря на падение чистой прибыли, за 12 месяцев 2022 года банк сумел нарастить на 8,8% суммарные объемы выручки — до €28,06 млрд. В то же время руководство организации ожидает, что по итогам текущего года выручка SG во Франции сократится. Негативные прогнозы уже привели к падению акций Societe Generale примерно на 2,2%.

14 сентября в Telegram-канале компании «Интеррос» сообщили, что инвестиционная группа начала процесс передачи до 50% акций Росбанка в благотворительный фонд предпринимателя Владимира Потанина. Благодаря этому целевые капиталы фонда должны были достичь планки 100 млрд руб.