Экспортные цены на уголь на западном и восточном направлениях в РФ стали приходить в равновесие

Экспортные цены на уголь в портах Дальнего Востока и европейской части России стали приходить в равновесие. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на полученные данные.

Спреды между ценами на энергетический уголь в портах Дальнего Востока и европейской части РФ сокращаются на фоне падения цен на уголь в Азии. Причем спреды резко выросли после начала спецоперации на Украине и еще увеличились после вступления в силу эмбарго Евросоюза (ЕС) на российский уголь в августе 2022 года. Однако теперь ситуация начала постепенно меняться.

Угольные компании после введения санкций стали переориентировать поставки в другие страны: Марокко, Турцию, Израиль, а также через Суэцкий канал — в Индию и Китай. Источники издания на рынке указали на то, что рентабельность таких поставок составляет около 5%. Также продолжают расти поставки через порты Юга. Например, поставки угля через Тамань росли весь прошлый год. Такая тенденция наблюдается уже и в начале 2023 года. При этом собеседник газеты отметил, что поставки через Тамань более рентабельны, чем через порты Балтики и Баренцева моря.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что сейчас наблюдается небольшой рост цен на балтийском направлении, что говорит о невысоком росте спроса в Европе. Однако пока рано говорить о рентабельности поставок угля в этом направлении.

В конце января «Коммерсантъ», ссылаясь на отчет Argus Russian coal писал, что российские угольные компании нарастили поставки в Южную Корею на 24% по итогам 2022 года за счет скидок.