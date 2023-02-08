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Новак заявил, что исключения из «потолка цен» ЕС легализуют серые схемы поставок

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Robert F. Bukaty/AP

Заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что исключения из «потолка цен» ЕС легализуют серые схемы поставок, сообщает РИА Новости.

«Собственно, Европа нуждается в наших ресурсах, и я думаю, что все эти исключения — это по сути легализация тех серых схем, которые уже реализуются из-за неэффективных решений европейских политиков, принятых еще в 2022 году. Поэтому мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Видим, что наши отрасли будут работать штатно и стабильно», — пояснил Новак.

Согласно последним введенным Евросоюзом ограничениям, «потолок цен» не затронет продукцию, получившуюся при смешивании нефтепродуктов из России с нефтепродуктами нероссийского происхождения.

Ранее Евросоюз исключил из санкций нефтепродукты, произведенные из российской нефти вне России.

С 5 февраля Евросоюз ввел лимит цен на перевозимые по морю российские нефтепродукты, также вступило в силу эмбарго на поставки в ЕС нефтепродуктов из РФ.

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