В BD-GROUP сообщили, что россияне стали лидерами по спросу на покупку жилья в Грузии

Россияне интересовались приобретением недвижимости в Грузии больше граждан других стран в 2022 году. Об этом написала «Лента.ру» со ссылкой на сообщение пресс-службы агентства недвижимости BD-GROUP.

Доля обращений россиян о покупке жилья на территории Грузии составила 86,32% в 2022 году, что больше относительно 2021 года на 0,16%.

«Россияне активно покупают квартиры в Батуми. При этом основной спрос на новостройки на высоких этапах строительной готовности. Главное отличие иностранцев от россиян заключается в том, что они покупают сразу несколько объектов и они более высокого уровня», — сказала основатель BD-GROUP Дарья Бородина.

Вторыми стали граждане стран СНГ (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан), кроме России. На них пришлось 6,65% от всех запросов. По сравнению с 2021 годом спрос в данном случае снизился на 1,81%.

В первой половине января пресс-служба компании Skolkovo Realty сообщила, что с января по ноябрь 2022 года спрос россиян на покупку недвижимости на Кипре вырос на 14,67% относительно аналогичного периода 2021 года.