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«Укрэнерго»: на Украине энергоблок одной из ТЭС подключили к энергосистеме

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

В национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщили, что энергоблок одной из тепловых электростанций (ТЭС) в данный момент подключен к энергосистеме Украины. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

«Включен в работу один блок на одной из тепловых электростанций», — отметили в «Укрэнерго».

В компании не указали, на какой именно электростанции подключен блок. При этом там отметили, что потребление электроэнергии растет, а имеющейся генерации недостаточно для покрытия потребностей Украины в полном объеме.

Ранее в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили, что свет в Одессе будут давать каждые восемь часов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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