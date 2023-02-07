FT сообщила, что иранские «танкеры-призраки» втрое нарастили перевозки российской нефти

Иранские «танкеры-призраки», которые помогают Тегерану обходить санкции США, взяли курс на перевозки нефти из России после вступления в силу потолка цен на топливо в $60 за баррель. Об этом сообщает газета Financial Times.

По информации газеты, перевозчики топлива управляют «танкерами-призраками» через секретные офшорные компании. Подставные компании постоянно меняются, это позволяет Ирану обходить санкции Штатов.

Газета пишет, что за декабрь-январь минимум 16 судов-«призраков» стали перевозить российскую сырую нефть. С момента начала спецоперации и до введения лимита на нефть 9 иранских судов перевозили нефть из России. В ноябре объем российской нефти, которую перевезли «танкеры-призраки», достиг порядка 3 млн баррелей, а в январе – увеличился втрое и составил более 9 млн баррелей.

Эксперты сказали газете, что Россия смогла привлечь к перевозкам ее нефти владельцев и операторов судов из Ирана высокими ставками фрахта. Премия России к стандартным рыночным ставкам достигает минимум 50%, а в некоторых случаях может достигать превышать 100%.

Санкции США и Евросоюза против России менее обременительны для перевозчиков, чем санкции Штатов против Ирана или Венесуэлы, указали эксперты. Владельцы и операторы иранских кораблей могут избежать нарушения западных ограничений при перевозках российской нефти, добавили эксперты – можно ссылаться на слова продавца, что топливо продается с учетом ограничений. Также доставка российского топлива позволяет получить большую прибыль, так как в этом процессе нет существенных задержек, что характерно для грузов из Ирана, пишет FT. Иранские грузы проводят больше времени в море, чтобы скрыть происхождение нефти, объясняется в статье.

Впрочем, конкуренция за суда может обострить отношения между Россией и Ираном, делается вывод в публикации. А нехватка танкеров может стать более серьезной проблемой в ближайшие недели, так как с 5 февраля вступили в силу западные санкции против российских нефтепродуктов