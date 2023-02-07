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Посол России в Вене Любинский оценил долю российского газа в Австрии в 50%

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Depositphotos

Посол России в Вене Дмитрий Любинский в интервью газете «Известия» заявил, что доля российского газа в Австрии составляет порядка 50%. По его словам, Вена обеспечила загрузку своих газовых хранилищ перед отопительным сезоном в этом году во многом благодаря поставкам топлива из России.

«Загрузка австрийских газохранилищ перед зимой этого года во многом была обеспечена за счет поставок из России, пусть в Вене и предпочитают об этом умалчивать. Доля российского газа в Австрии до сих пор составляет почти в 50%, несмотря на заверения отдельных политиков о ее снижении чуть ли не до 20%. Получается, без участия России справляться с энергокризисом и гарантировать стабильное энергоснабжение у Вены все же не очень выходит», — отметил Любинский.

По словам дипломата, для отказа от российского газа правительству Вены приходится платить в буквальном смысле высокую цену.
«При снижении в январе–октябре 2022 года экспорта на 40% цены на газ выросли на 127%. Закрытие предприятий, волна банкротств, рекордная инфляция, взрывной рост тарифов – это расплата за конъюнктурную политику правительства», — заявил Любинский.

В июле 2022 года австрийская OMV заявила, что не ожидает полного прекращения поставок российского газа, но допускает возможность их сокращения.

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