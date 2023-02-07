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WSJ: американская нефтекомпания Chevron возобновила переговоры о сотрудничестве с Алжиром

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РИА Новости

Переговоры о сотрудничестве с Алжиром возобновила американская нефтекомпания Chevron. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В 2020 году компания из США подписала меморандум о сотрудничестве с местной государственной Sonatrach. Chevron собирается инвестировать в африканскую страну в обмен на заключение сделки по разведке энергоресурсов на территории страны.

Компания наняла консультантов для оценки запасов сланцевого и несланцевого газа в Алжире. Как сообщается, Алжир занимает третье место в мире по объему извлекаемых сланцевых ресурсов. Освоение ресурсов важно для Chevron на фоне замещения доли российского газа в европейском потреблении.

Ранее сообщалось, что эмбарго на поставки российских нефтепродуктов и ценовой потолок для третьих стран, выступивший в силу 5 февраля, не коснется нефтепродуктов, произведенных из российской нефти за рубежом, следует из пояснений Еврокомиссии. Кроме этого, потолок цен не затронет продукцию, получившуюся при смешиванию нефтепродуктов из России с нефтепродуктами нероссийского происхождения.

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