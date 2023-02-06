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Глава Минфина США Йеллен заявила, что США смогут избежать рецессии в 2023 году

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Global Look Press

США могут избежать рецессии в 2023 году из-за положительных данных на рынке труда. Об этом в интервью телеканалу ABC заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

«Если у вас появилось более 500 тыс. новых рабочих мест, а уровень безработицы самый низкий за последние 50 лет, то рецессии у вас нет», — отметила Йеллен.

По ее словам, в этом случае можно говорить о пути вперед, где произойдет снижение инфляции, а экономика будет сильной. При этом инфляция в стране все еще на высоком уровне, но уже постепенно снижается.

В конце января Йеллен заявила, что возможный дефолт по внешнему долгу в стране может привести к финансовому кризису и катастрофе. По словам министра, вероятность такого развития событий заставляет ее нервничать. Йеллен также указала, что американская экономика в случае дефолта столкнется с «растущей по спирали рецессией».

До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статью в Financial Times писала, что JPMorgan допустил, что борьба за потолок госдолга может стать самой важной проблемой, которая встанет перед экономикой Штатов в этом году. JPMorgan допустил, что борьба за потолок госдолга может стать самой важной проблемой, которая встанет перед экономикой Штатов в этом году.

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