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Файзуллин сообщил, что в январе 2023 года в России построили на 7% больше жилья год к году

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Государственный Совет Республики Татарстан

В России ввели в эксплуатацию 11 млн квадратных метров жилья в январе 2023 года, что на 7% больше аналогичного периода 2022 года. Об этом заявил глава российского Минстроя Ирек Файзуллин, написало агентство РИА Новости.

«В январе у нас введено уже 11 млн квадратных метров жилья, в том числе около 5 млн квадратных метров многоквартирного жилья», — сказал министр.

По словам Файзуллина, государственные программы по вводу жилья реализуют в соответствии с намеченными планами, несмотря на все текущие обстоятельства.

Накануне газета «Известия» со ссылкой на сообщение пресс-службы агентства недвижимости «Этажи» написала, что число выставленных на продажу квартир в новостройках в России выросло на 30% относительно января 2022 года.

Во второй половине января аналитики сервиса «Авито Недвижимость» подсчитали площадь квартир в новостройках Москвы. Выяснилось, что в четвертом квартале (октябрь — декабрь) 2022 года метраж жилья снизился на 15% относительно такого же периода 2021 года, с 55 до 47 квадратных метров.

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