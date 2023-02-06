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Спрогнозирована самая долгая за два года пауза в изменении ставки ЦБ

Bloomberg и РБК: ЦБ РФ не станет менять ставку в третий раз подряд впервые за два года

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

На заседании 10 февраля совет директоров Центрального банка России (ЦБ РФ) оставит ключевую ставку на уровне 7,5%. Об этом сообщает консенсус-прогноз Bloomberg и аналитиков.

Также восемь экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидают от российского регулятора сохранения текущей ставки на уровне 7,5. Пять из шести специалистов побеседовавшие с РБК также подтвердили эту гипотезу.

Последний раз ЦБ РФ менял ключевую ставку в сентябре прошлого года, снизив ее с 8 до 7,5%. На заседаниях в октябре и декабре регулятор сохранял ее на прежнем уровне. Отмечается, что регулятор не так часто удерживает ставку без изменений более двух заседаний подряд. В последний раз такое наблюдалось в 2020–2021 годах.

После начала пандемии ЦБ РФ снизил ставку с 6,25% до исторического минимума в 4,25% (к июлю 2020 года), затем удерживал ее на этом уровне четыре заседания подряд — до марта 2021 года. После этого периода началось ужесточение денежно-кредитной политики.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что курс рубля в феврале будет зависеть от ставки Банка России, встречи ОПЕК+ и других факторов.

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