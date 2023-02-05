Vortexa: Индия импортировала рекордные объемы российской нефти по итогам января

По итогам января 2023 года нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии получили рекордные объемы российской нефти. Ежедневно они принимали 1,27 млн баррелей данного сырья, что оказалось на 6% больше в сравнении с декабрьскими показателями, сообщается на сайте компании Vortexa.

«В начале года индийские НПЗ получали в ежесуточном режиме 1,27 млн баррелей российского сырья — это на 6% больше, чем в декабре. Данный объем обеспечил 28% общего импорта страны», — говорится в материале.

Большая часть поступивших в Индию объемов российской нефти получили частные НПЗ. На их долю пришлось 47% суммарного импорта из России по итогам первого месяца текущего года. В число крупных импортеров, в частности, вошли НПЗ Reliance и Nayara Energy, заключается в статье.

5 февраля глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что суммарные потери России от действия предельных цен на нефть по итогам января 2023 года могли достичь $8 млрд. Этот показатель оказался на 30% ниже в сравнении с данными за аналогичный период 2022-го.