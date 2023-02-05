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Vortexa: Индия импортировала рекордные объемы российской нефти по итогам января

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Depositphotos

По итогам января 2023 года нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии получили рекордные объемы российской нефти. Ежедневно они принимали 1,27 млн баррелей данного сырья, что оказалось на 6% больше в сравнении с декабрьскими показателями, сообщается на сайте компании Vortexa.

«В начале года индийские НПЗ получали в ежесуточном режиме 1,27 млн баррелей российского сырья — это на 6% больше, чем в декабре. Данный объем обеспечил 28% общего импорта страны», — говорится в материале.

Большая часть поступивших в Индию объемов российской нефти получили частные НПЗ. На их долю пришлось 47% суммарного импорта из России по итогам первого месяца текущего года. В число крупных импортеров, в частности, вошли НПЗ Reliance и Nayara Energy, заключается в статье.

5 февраля глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что суммарные потери России от действия предельных цен на нефть по итогам января 2023 года могли достичь $8 млрд. Этот показатель оказался на 30% ниже в сравнении с данными за аналогичный период 2022-го.

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