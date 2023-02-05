Аналитик Чернов предрек увеличение скидок на российские нефтепродукты после ввода «потолков» цен

В настоящее время «потолки» цен на российские нефтепродукты ($100 за баррель для бензина, дизельного топлива и керосина, а также $45 — для барреля мазута, гудрона и битума) сопоставим с реальным уровнем биржевых цен на данные виды продукции. Однако в дальнейшем российским экспортерам, с большой долей вероятности, придется увеличивать скидки при продаже этих продуктов в зарубежные страны, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей в Азии и других регионах мира, приводит слова аналитика компании Freedom Finance Global Владимира Чернова «Российская газета».

«В начале января стоимость дизельного топлива на мировом рынке оценивалась в 850 долларов, а мазута в 350 долларов за тонну, что равняется 116 и 48 долларам за баррель соответственно <....> На данный момент потолок цен на нефтепродукты нельзя назвать критичным, однако история с потолком стоимости российской нефти указывает на то, что после его введения дисконт на российские нефтепродукты начнет увеличиваться», — предупредил Чернов.

По его словам, еще одним негативным эффектом от ввода «потолков» цен на российские нефтепродукты со стороны стран «большой семерки» (G7), Австралии и Евросоюза (ЕС) станет невозможность продавать данную продукцию по «рыночным» ценам. При этом в текущем году ожидается рост биржевой стоимости нефти с учетом восстановления спроса в Китае после коронавирусных локдаунов.

«Единственный минус («потолков» цен на российские нефтепродукты — «Газета.Ru») заключается в том, что в текущем году ожидается увеличение мировых цен на нефть на фоне увеличения спроса в Китае, вместе с ней подорожают и нефтепродукты, а российские так и останутся ниже потолка их стоимости», — заключил Чернов.

5 февраля министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что антироссийские санкции, включая эмбарго на топливо из РФ, могут привести к энергетическому кризису. Новые ограничения могут привести к снижению инвестиций в нефтяную отрасль, что спровоцирует спад в энергоснабжении всех видов.