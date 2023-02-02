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«Известия»: в Минэке отказались продлить отсрочку туроператорам по возвратам за туры

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Минэкономразвития России приняло решение не продлевать на 2023 год отсрочку для туроператоров по возврату средств клиентам за отмененные из-за пандемии туристические поездки. Об этом пишет газета «Известия».

«Отсрочка действовала более чем 2,5 года <…> более 90% долгов за этот период было погашено», — сообщили изданию в министерстве.

В Минэкономразвития заявили, что долг операторов перед туристами в апреле 2022 года составлял 40 млрд руб., а в декабре снизился до 1,5 млрд руб.

Отмечается, что в настоящее время ведутся поиски альтернативных решений, которые могут защитить туристов.

Несколько дней назад в АТОР сообщили, что Греция и Кипр потеряли более 80% российских туристов в 2022 году.

Ранее глава Министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что ведомство предлагает освободить до 2027 года от НДС туроператоров, специализирующихся на внутреннем и въездном туризме.

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