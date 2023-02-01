Казахстан планирует закрыть свое торговое представительство в России

Министерство торговли и интеграции Казахстана 1 февраля вынесло на публичное обсуждение постановление о закрытии торгового представительства страны в России. Документ опубликован на казахстанском портале для обсуждения законопроектов и правовых актов «Открытые НПА».

«Ликвидировать государственное учреждение «торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации», — говорится в документе.

Проектом предлагается признать утратившими силу некоторые решения казахстанского правительства.

В основаниях для принятия постановления указано поручение премьер-министра Казахстана от 24.01.2023. Другие подробности не приводятся.

Публичное обсуждение проекта продлится до 15 февраля.

Ранее сообщалось, что в Казахстане перестали продавать автомобили Kia россиянам.