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Глава МЭА допустил, что Россия сократит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки в 2023 году

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РИА Новости

Директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол спрогнозировал сокращение Россией добычи нефти в 2023 году. По его оценкам, уровень добычи упадет на 1 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ожидаем, что добыча нефти в России снизится почти на 1 млн б/с в следующих кварталах», — заявил Бирол.

По мнению главы МЭА, это вызовет волатильность на нефтяных рынках. По мнению Бирола, ключевым моментом в вопросе ситуации на этом рынке являются перспективы объемов добычи нефти в России.

В декабре 2022 года вице-премьер России Александр Новак выразил мнение, что мировые цены на нефть в 2023 году могут установиться на уровне $70-100 за баррель, но при этом он не исключил всплески. При этом, указал вице-премьер, никто не знает, какие могут возникнуть «черные лебеди» на мировом рынке нефти. По его словам, действия европейских стран, которые «носят популистский характер», в том числе «вмешательство в рыночные инструменты» могут мешать рыночному ценообразованию.

Также Александр Новак заявил, что прежде всего от введения Европейским союзом лимита цен на газ пострадают европейские поставщики, а не Россия. Вице-премьер отметил, что ликвидность европейского рынка газа из-за потолка цен может снизиться.

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