Более 20% россиян назвали Москву самым выгодным городом для покупки жилья

Более 20% россиян – 22% — назвали Москву самым выгодным городом для покупки дома в 2023 году. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на опрос онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты».

Как следует из опроса, еще 11% респондентов назвали лучшей локацией для дома Санкт-Петербург. 10% и 9% опрошенных выбрали Новосибирск и Екатеринбург с Калининградом соответственно. 6% и 5% респондентов назвали лучшим городом для покупки дома Казань с Краснодаром и Нижний Новгород соответственно.

Почти половина участников опроса – 42% — допустили рост цен на дома в 2023 году. Более трети – 31% — напротив, считают, что цены на дома упадут.

56% респондентов уверены, что покупка квартиры на вторичном рынке более выгодна, чем на первичном.

В опросе приняли участие более 1500 россиян.

По данным Росстата, в 2021 году было построено 92,6 млн «квадратов» жилья. В 2022 году показатель вырос до почти 103 млн «квадратов». Значительная часть новостроек — это индивидуальные дома, построенные населением. На них пришлось 57,2 млн кв. м.