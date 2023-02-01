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Потери российских банков от внедрения цифрового рубля оценили в 50 млрд рублей в год

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Российские банки могут ежегодно терять до 50 млрд руб. в год от внедрения цифрового рубля – новой формы денег, которая сочетает в себе свойства наличных и безналичных. К таким выводам пришли аналитики консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (основана партнерами из агентств большой тройки: McKinsey & Company, BCG и Bain & Company). Об этом сообщает агентство «Прайм». Аналитики уточнили, что реализация данного сценария возможна в течение следующих трех-пяти лет.

ЦБ из-за антироссийских санкций ускорил начало тестирования цифрового рубля — оно стартовало 23 апреля 2022 года. Как ранее заявляла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, Банк России планирует начать тестирование цифрового рубля с реальными клиентами с апреля 2023 года. По ее словам, сейчас регулятор тестирует цифровой рубль с пятнадцатью банками.

«Несмотря на очевидные выгоды для экономики в целом, внедрение цифрового рубля в краткосрочной перспективе может негативно повлиять на прибыльность игроков рынка. На горизонте 3–5 лет банки могут терять до 50 млрд руб. в год», — рассказали аналитики.

Они пояснили, что внедрение цифрового рубля может вызвать падение чистого дохода российских банков от межбанковской комиссии интерчейндж и увеличения расходов на привлечение пассивов. А потребители при этом могут остаться без кешбэка при покупках с карт банков и других бонусов за эти операции.

В то же время от внедрения цифрового рубля могут выиграть ретейлеры, считают в «Яков и партнеры». По их прогнозам, ретейлеры могут получить от этого не менее 80 млрд руб. в год. Впрочем, для успеха системы цифрового рубля нужно, чтобы часть выгоды перешла и конечным потребителям, полагают аналитики. Для этого необходимо внедрять клиентские сервисы с добавленной стоимостью — например, бесплатную доставку, пояснили аналитики.

По замыслу ЦБ, цифровой рубль будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить перемещением цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России. У владельцев денег будет возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую, то есть из наличной в безналичную и цифровую.

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