В Польше планируют до 2038 года запустить 76 малых модульных ядерных реакторов

Глава крупнейшей польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек заявил о намерении до 2038 года запустить в государстве 76 малых модульных ядерных реакторов. Об этом сообщает ТАСС.

«Первый реактор появится в 2028 году. Уже скоро. Это реальное время. До 2038 года у нас есть амбициозный план — 76 малых модульных реакторов в 26 местах. Это будет крупнейшей энергетической инвестицией в Польше, но также и в Европе, охватит десятки миллиардов евро», — рассказал Обайтек.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Евросоюз продолжает работу над подготовкой десятого пакета санкций против России. По его словам, Варшава надеется на как можно более строгий и жесткий пакет ограничительных мер.

Как указал заместитель главы МИД Польши, предыдущие пакеты санкций охватывали все больше отраслей и сфер, после чего выяснилось, что «постоянно появляются новые способы обхода санкций». Он также добавил, что внутри ЕС есть государства, которые тормозят процесс введения рестрикций в отношении России.